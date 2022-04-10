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وسائل إعلام فلسطينية: إصابة مستوطن بعملية الطعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل

Lebanon 24
10-04-2022 | 11:21
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