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دريان بعد لقاء بخاري: نتمنى بقاء العلاقات اللبنانية العربية في أعلى مستوى وكلنا نحافظ على العلاقة الطيبة مع الدول العربية والسعودية بشكل خاص وبفضل جهود بخاري أعتقد أننا لن نمر بأزمة ثانية

Lebanon 24
10-04-2022 | 13:25
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