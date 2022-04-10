دريان بعد لقاء بخاري: نتمنى بقاء العلاقات اللبنانية العربية في أعلى مستوى وكلنا نحافظ على العلاقة الطيبة مع الدول العربية والسعودية بشكل خاص وبفضل جهود بخاري أعتقد أننا لن نمر بأزمة ثانية

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