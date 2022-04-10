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المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يصادق على خطة لإضافة 40 كيلومترا من الجدار الإسمنتي على طول خط التماس

Lebanon 24
10-04-2022 | 13:50
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