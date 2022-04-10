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النائب وائل أبو فاعور: عودة السعودية ليست مرتبطة بلبنان فقط بل هو خيار استراتيجي لعدم إفراغ الساحات ذات الوجود الإيراني (LBCI)

Lebanon 24
10-04-2022 | 14:34
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