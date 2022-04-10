باسيل: اللقاء مع فرنجية على طاولة السيد نصرالله كان ايجابياً ويبنى عليه للمستقبل، ليس لقاء اجتماعياً ولكنه ليس مصالحة، فهو لا يحمل اي عنوان او اجندة وانا منتفتح لأي صيغة مستقبلية

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