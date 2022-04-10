أبو فاعور: لا أعتقد أن هناك مقاطعة سنية للإنتخابات النيابية بل هناك ترشيحات لشخصيات سيادية وأقول للذين سيقاطعون الإنتخابات إنهم بهذه الطريقة سيعطون صوتهم للفريق الآخر

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