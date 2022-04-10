نعمة افرام: هذه مرحلة تاريخية من حياة لبنان في مئوية جديدة يجري خلالها انتخاب مجلس نواب جديد و"رئيس" مجلس نواب جديد ورئيس حكومة ورئيس جمهورية جديد يقود لبنان في حقبة جديدة (الجديد)

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