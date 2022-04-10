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نعمة افرام: هذه مرحلة تاريخية من حياة لبنان في مئوية جديدة يجري خلالها انتخاب مجلس نواب جديد و"رئيس" مجلس نواب جديد ورئيس حكومة ورئيس جمهورية جديد يقود لبنان في حقبة جديدة (الجديد)

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:09
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