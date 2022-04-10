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البنك الدولي: اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30 % بسبب الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
10-04-2022 | 16:07
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