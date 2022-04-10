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تقارير: توقف الشحن البحري من أوكرانيا أدى لتعطل 90 % من صادرات الحبوب ونصف إجمالي الصادرات في العموم
Lebanon 24
10-04-2022
|
17:34
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