أخبار عاجلة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

Lebanon 24
10-04-2022 | 18:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية
lebanon 24
11/04/2022 04:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطينيَين اثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
lebanon 24
11/04/2022 04:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
lebanon 24
11/04/2022 04:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
lebanon 24
11/04/2022 04:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
21:32 | 2022-04-10
21:27 | 2022-04-10
21:00 | 2022-04-10
20:28 | 2022-04-10
20:08 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website