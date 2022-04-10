أخبار عاجلة

وزير خارجية أوكرانيا: ننتظر المعدّات العسكرية من حلفائنا لبدء معركة دونباس

Lebanon 24
10-04-2022 | 20:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني: معركة دونباس تذكر بالحرب العالمية الثانية وهي ليست معركة محلية حسب التخطيط الروسي
lebanon 24
11/04/2022 08:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: ننسق مع فرنسا لإنهاء العمليات العسكرية الروسية (العربية)
lebanon 24
11/04/2022 08:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا إلى أنطاليا في تركيا لبدء المباحثات المرتقبة بينهما
lebanon 24
11/04/2022 08:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي لنظيره البيلاروسي: نحتاج تنسيقا مستمرا بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا
lebanon 24
11/04/2022 08:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:48 | 2022-04-11
00:44 | 2022-04-11
00:39 | 2022-04-11
00:31 | 2022-04-11
21:32 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website