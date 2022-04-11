وزير الاعلام زياد مكاري: تحدثنا خلال اللقاء مع هيئة الاشراف على الانتخابات عن مشاكل تلفزيون لبنان وسنحاول حل ما نستطيع من هذه المشاكل ومنها تعيين ادارة للتلفزيون

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