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الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: يمكننا أن نقول إن روسيا فشلت في احتلال كييف ويقلقنا العدوان على شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
11-04-2022
|
10:52
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