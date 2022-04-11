ميقاتي: "تحدث سعادته عن الشراكة الفرنسية السعودية في ما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان وقال ان عودته في هذا الشهر الفضيل هو عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني

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