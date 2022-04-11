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ميقاتي: اكد لي سعادة السفير حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته والنظر الى ما يريده

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:54
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