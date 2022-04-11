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ميقاتي: نحن نعلم تماما ان اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:58
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الرئيس ميقاتي في منتدى الدوحة: نحن بحاجة لرعاية عربيّة فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر بجانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات
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