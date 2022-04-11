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"الجزيرة" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ستفوز أوكرانيا في الحرب وستكون هناك هزيمة دائمة لبوتين وللكرملين
Lebanon 24
11-04-2022
|
12:36
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