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البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح أنه ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-04-2022 | 13:27
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