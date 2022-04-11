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السفير السعودي في لبنان وليد بخاري: الممكلة العربية السعودية لطالما أكدت اهتمامها وحرصها لاستقرار لبنان وانتمائه الوطني وانطلاقا من هذه الرؤية كانت عودتنا إلى لبنان

Lebanon 24
11-04-2022 | 13:37
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