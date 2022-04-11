نصر الله: هناك مناخ يُحكى عنه أنَّ فريقنا السياسي سيحافظ على الأغلبية النيابية وكسب ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتغيير وجه البلد ولكن هذا أمر غير صحيح ولا ينطوي إلا تحت مسمى حشد الناس نحو التصويت لهم

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