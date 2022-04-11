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أخبار عاجلة
الخارجية الفرنسية: العملاء الروس الستة الذين تم طردهم كانوا يعملون ضد مصالح فرنسا القومية (الجزيرة)
Lebanon 24
11-04-2022
|
14:22
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