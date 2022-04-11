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رئيس الحكومة ووزير المال يوقعان قرارا يقضي بسحب ١٥ مليون دولار في شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان اي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح (LBCI)

Lebanon 24
11-04-2022 | 15:52
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