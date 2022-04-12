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إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفارة الصينية في تل أبيب قدمت هدايا يبدو أنها تحتوي على أجهزة تنصت (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:26
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