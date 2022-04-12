أخبار عاجلة

الرئيس عون: القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي وقطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي
lebanon 24
12/04/2022 15:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: يمكن تفادي كل هذا الضياع من خلال الاسراع في اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
12/04/2022 15:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع وفد صندوق النقد الدولي المراحل التي قطعها التفاوض مع الصندوق في خطة التعافي الاقتصادي والمالي
lebanon 24
12/04/2022 15:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي عن الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد: ننتظر إجراء الإصلاحات كأساس وشرط للحصول على الأموال اللازمة
lebanon 24
12/04/2022 15:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:43 | 2022-04-12
08:39 | 2022-04-12
08:38 | 2022-04-12
08:34 | 2022-04-12
08:32 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website