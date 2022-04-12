بوشكيان من بعبدا: القطاع الصناعي قادر على التفاعل مع صناعات جديدة إحتاج اللبنانيون اليها بشدة ونحن إتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير

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