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كنعان: مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات وحان الوقت ان تتوقف هذه الممارسة

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:29
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