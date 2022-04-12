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رئيس البنك الدولي: نسعى لتأمين مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا و100 مليون لمولدوفا

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:03
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