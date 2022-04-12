أخبار عاجلة

بوتين: ما يجري في أوكرانيا مأساوي

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس فنلندا يجري اتصالا مع بوتين ويدعوه لوقف فوري للقتال في أوكرانيا
lebanon 24
12/04/2022 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: إعلان بوتين وضع قواته النووية بحالة تأهب محاولة لفت الانتباه عن ما يجري بأوكرانيا
lebanon 24
12/04/2022 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسي وكل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين لا سيما من أميركا
lebanon 24
12/04/2022 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين سيجري عدة اتصالات دولية حول أوكرانيا
lebanon 24
12/04/2022 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:32 | 2022-04-12
11:27 | 2022-04-12
11:24 | 2022-04-12
11:22 | 2022-04-12
11:22 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website