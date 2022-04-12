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بوتين: موعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا يعتمد على كثافة العمليات القتالية وسنعمل وفقا للخطة المعتمدة

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:20
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