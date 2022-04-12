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بسام مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري: السعودية ودول الخليج قلبها على لبنان الذي هو في وجدانها وهي ستتخذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة حماية امن مجتمعنا العربي

Lebanon 24
12-04-2022 | 11:57
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ميقاتي رداً على سؤال عن الضمانات التي قدمها لبنان للسعودية: نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين والبيان الذي اصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بافضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الاساس كدولة
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13/04/2022 02:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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