بسام مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري: السعودية ودول الخليج قلبها على لبنان الذي هو في وجدانها وهي ستتخذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة حماية امن مجتمعنا العربي

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