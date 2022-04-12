أخبار عاجلة

مولوي: ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا

Lebanon 24
12-04-2022 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مولوي: ملتزمون بمنع أي أذى بحقّ دول الخليج
lebanon 24
13/04/2022 02:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري: السعودية ودول الخليج قلبها على لبنان الذي هو في وجدانها وهي ستتخذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة حماية امن مجتمعنا العربي
lebanon 24
13/04/2022 02:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التحضيرات هولفيني: سنقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية وهي مهمة محايدة ومستقلة
lebanon 24
13/04/2022 02:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنقوم بنشر تفاصيل العمليات التخريبية التي استهدفت برنامجنا النووي
lebanon 24
13/04/2022 02:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:28 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:25 | 2022-04-12
19:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website