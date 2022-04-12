أخبار عاجلة

مولوي: السفير بخاري حريص على إجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية ولا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما ان اللبناني يريد بناء دولته

Lebanon 24
12-04-2022 | 12:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المطارنة الموارنة: لتعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية وندعو المسؤولين إلى عدم ربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية
lebanon 24
13/04/2022 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية زار مقر الجبهة السيادية: نصر على إجراء الانتخابات في موعدها بنزاهة وحرية وبإشراف دولي
lebanon 24
13/04/2022 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري: السعودية ودول الخليج قلبها على لبنان الذي هو في وجدانها وهي ستتخذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة حماية امن مجتمعنا العربي
lebanon 24
13/04/2022 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: اللبنانيون يتقدمون باتجاه إجراء استحقاق الانتخابات النيابية
lebanon 24
13/04/2022 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:28 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:25 | 2022-04-12
19:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website