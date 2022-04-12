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حرس الحدود الأوكراني: عودة أكثر من 870 ألف أوكراني منذ بدء الحرب (العربية)

Lebanon 24
12-04-2022 | 13:00
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