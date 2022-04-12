أخبار عاجلة

البنتاغون: لدينا العديد من المعلومات المؤكدة والتي تبعث على القلق بخصوص تواصل العمليات القتالية في ماريوبول (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2022 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إستخبارات الجيش البريطاني: العمليات الروسية تواصل التركيز على دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بصواريخ كروز
lebanon 24
13/04/2022 02:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع في البنتاغون: لم تطرأ أي تغييرات على الوضع في ماريوبول أو تشيرنيهيف أو ميكولايف أو خاركيف (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 02:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالبنتاغون: البحرية الروسية تواصل تحركها شمالي البحر الأسود لكن لا مؤشرات على إنزال بحري على أوديسا (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 02:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: لدينا طرق متعددة لإيصال المساعدات الأمنية لأوكرانيا وقاعدة يافوريف لم تكن واحدة منها (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 02:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:28 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:25 | 2022-04-12
19:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website