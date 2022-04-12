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بايدن: السحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة بقيمة أكثر من 240 مليون برميل هو الأكبر بالتاريخ

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:28
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