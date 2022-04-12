أخبار عاجلة

انفجارات ضخمة تهز شمال شرق مدينة خاركيف (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعلام أوكراني: انفجارات ضخمة سمعت في مدينتي خاركيف وميكولايف
lebanon 24
13/04/2022 03:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات جراء انفجارات قوية وحرائق في منطقة سالتوفكا شمال شرق مدينة خاركيف
lebanon 24
13/04/2022 03:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الدولة في خاركيف: القوات الروسية تختطف 3 مسؤولين في مجلس مدينة بالاكليا شمال شرقي البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 03:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات عنيفة شمالي كييف والمضادات الجوية الأوكرانية تستهدف صواريخ في سماء المدينة (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 03:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:58 | 2022-04-12
19:28 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:26 | 2022-04-12
19:25 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website