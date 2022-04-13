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وزارة الزراعة الأوكرانية: يمكن تصدير مليوني طن من القمح بنهاية الموسم الحالي

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:28
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