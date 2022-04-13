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الاتحاد الأوروبي: سنخصص 500 مليون يورو لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:33
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