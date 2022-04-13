أخبار عاجلة

خارجية التشيك تُعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

Lebanon 24
13-04-2022 | 09:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيطالية تُعلن عن نقل سفارة بلادها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف بسبب تدهور الوضع الأمني
lebanon 24
13/04/2022 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعلن السماح بالخروج الطوعي لموظفي سفارتها في كييف وخروج عائلاتهم
lebanon 24
13/04/2022 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسي تشيكي ردا على إجراء مماثل من جانب التشيك (الشرق)
lebanon 24
13/04/2022 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: يمكننا أن نقول إن روسيا فشلت في احتلال كييف ويقلقنا العدوان على شرقي أوكرانيا
lebanon 24
13/04/2022 22:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:23 | 2022-04-13
15:22 | 2022-04-13
15:09 | 2022-04-13
14:42 | 2022-04-13
14:38 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website