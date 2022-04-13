أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع القوات الأوكرانية (الجزيرة)

Lebanon 24
13-04-2022 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ترسل لأوكرانيا معدات دفاع جوي سوفييتية الصنع حصلت عليها سرا منذ عقود (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 22:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ستغلق سفارتها في كييف وتستعيض عنها بمهمة دبلوماسية غربي أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 22:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تراقب الانتخابات الفرنسية وتشارك المعلومات حول تدخل روسي محتمل فيها (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2022 22:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: إذا أصرت روسيا على مطالبها بشأن النووي الإيراني ستبحث واشنطن عن مسار بديل
lebanon 24
13/04/2022 22:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:37 | 2022-04-13
15:23 | 2022-04-13
15:22 | 2022-04-13
15:09 | 2022-04-13
14:42 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website