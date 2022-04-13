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رئيس وزراء أوكرانيا: هناك خسائر بشرية جراء القصف المكثف على خاركيف (العربية)

Lebanon 24
13-04-2022 | 13:51
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