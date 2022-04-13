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أخبار عاجلة
القائمة بأعمال السفارة الأميركية ترحب عقب لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالالتزام بالهدنة
Lebanon 24
13-04-2022
|
15:22
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