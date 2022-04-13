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رئيس الوزراء الإسرائيلي يمتدح في تغريدة إلقاء قوات إسرائيلية القبض على الفلسطيني معاذ حامد في قرية كوبر

Lebanon 24
13-04-2022 | 19:17
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