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بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن تبحث إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف لإظهار الدعم لأوكرانيا

Lebanon 24
13-04-2022 | 19:50
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