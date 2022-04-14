الرئيس عون استقبل وزير السياحة واطّلع منه على نتائج المؤتمر السياحي الذي عقد في جبيل الاسبوع الماضي والمشاريع المستقبلية للوزارة ومنها مهرجان سياحي في بكاسين

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