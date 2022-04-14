عون: زيارة قداسة البابا تتخذ اهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة

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