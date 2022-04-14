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الرئيس عون: نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها وأجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها

Lebanon 24
14-04-2022 | 05:03
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