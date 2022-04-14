رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه فإن الحكومة تقوم بجهد كبير فالأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل

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