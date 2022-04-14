وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت وتكليف وزارة الثقافة إقامة نصب تذكاري في المكان

Lebanon 24