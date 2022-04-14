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مكاري: تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران

Lebanon 24
14-04-2022 | 06:56
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